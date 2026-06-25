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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய், என் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கட்டும்! அதில் என்ன பிரச்னை? மு.க. ஸ்டாலின்

திருவாரூரில் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி...

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திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - DMK

Updated On :25 ஜூன் 2026, 11:19 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற தவெக அரசுதான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திருவாரூரில் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

திருமண நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக திருவாரூர் சென்ற திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

"முதல்வர் என் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கட்டும், அதில் என்ன பிரச்னை? விவசாயிகளின் பிரச்னை குறித்து சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி பேசியிருக்கிறார். பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு, இதுவரை முதல்வர் விஜயிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை. விவசாயிகளின் பிரச்னை குறித்து ஆட்சியாளர்கள்தான் கவனிக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

Summary

Let Chief Minister Vijay criticize me: M.K. Stalin press meet in thiruvarur

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