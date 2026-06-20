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பிரேசில் அபார வெற்றி: உலகக் கோப்பையில் முதல் அணியாக வெளியேறிய ஹைதி!

உலகக் கோப்பையில் முதல் அணியாக வெளியேறிய ஹைதி குறித்து...

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தோல்வியில் ஹைதி வீரர்கள், மகிழ்ச்சியில் பிரேசில் வீரர்கள். - படங்கள்: ஏபி

Updated On :20 ஜூன் 2026, 11:52 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உலகக் கோப்பையில் பிரேசில் அபார வெற்றி பெற்றதால் அதனுடன் விளையாடிய ஹைதி முதல் அணியாக வெளியேறியிருக்கிறது.

இன்று காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு ஹைதிக்கு எதிராக விளையாடிய பிரேசில் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. முதல் போட்டியில் டிரா செய்த பிரேசில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக முறை சாம்பியனான பிரேசில் அணி தனது முதல் வெற்றியை இந்த உலகக் கோப்பையில் பெற்றுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் பிரேசிலின் மேத்திவ்ஸ் குன்ஹா 23, 36ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினார். பின்னர், முதல் பாதியின் ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் வினிசியஸ் ஜூனியர் கோல் அடித்தார்.

இரண்டாம் பாதியில் இரு அணிகளும் முயற்சித்து ஒரு கோல்கூட அடிக்க முடியவில்லை. பிரேசில் அணி அடித்த கோல் ஆஃப் சைடு காரணமாக மறுக்கப்பட்டது.

1974க்குப் பிறகு முதல்முறையாக மேற்கு அரைக்கோளத்தில் இருந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வான ஹைதி நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகாமல் வெளியேறியிருக்கிறது.

குன்ஹா 2 கோல்கள் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஆடுகளத்திலேயே தரையில் நீச்சல் அடித்து கொண்டாடினார். கடைசி ஆட்டத்தில் பிரேசில் ஸ்காட்லாந்தை வரும் புதன்கிழமை சந்திக்கிறது.

Summary

Matheus Cunha scores 2 goals as Brazil eliminates Haiti from World Cup with 3-0 win

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