Dinamani
உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு ஃபிஃபா உலககோப்பை இறுதிப்போட்டி: கேரளத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!
/
செய்திகள்

அதிக கோல்கள் அடித்த முதல் மிட்ஃபீல்டர்... உலகக் கோப்பையில் வரலாறு படைத்த ஜூட் பெல்லிங்கம்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ஜூட் பெல்லிங்கம் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...

News image

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஜூட் பெல்லிங்கம். - படம்: ஏபி

Updated On :19 ஜூலை 2026, 5:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக கோல்கள் அடித்தவராக ஜூட் பெல்லிங்கம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஒரே உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அதிக கோல்கள் (7) அடித்தவராக ஜூட் பெல்லிங்கம் சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும், மிட் ஃபீல்டராக அதிக கோல்கள் அடித்து, உலக சாதனையையும் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

உலகக் கோப்பையின் மூன்றாம் இடத்துக்கான போட்டியில் பிரான்ஸை 6-4 என வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெண்கல பதக்கம் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் ஜூட் பெல்லிங்கம் 90+8ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இதன்மூலம் ஹாரி கேனை (6 கோல்கள்) முந்தி புதிய சாதனை படைத்தார்.

மிட் ஃபீலடராக இருந்து, அதிக கோல்கள் (7) அடித்தவராக உலக சாதனை படைத்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்துக்காக ஒரு உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியல்:

1. ஜூட் பெல்லிங்கம் - 7 கோல்கள் (2026)

2. ஹாரி கேன் - 6 கோல்கள் (2018, 2026)

3. காரி லின்கேர் - 6 கோல்கள் (1986)

Summary

The first midfielder to score the most goals... Jude Bellingham makes history at the World Cup!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

7 போட்டிகளில் 6 முறை க்ளீன்ஷீட்: சாதனை படைத்த ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர்!

7 போட்டிகளில் 6 முறை க்ளீன்ஷீட்: சாதனை படைத்த ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர்!

ஜூட் பெல்லிங்கம் இரு கோல்கள்: 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து!

ஜூட் பெல்லிங்கம் இரு கோல்கள்: 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து!

க்ளீன் ஷீட்டில் ஸ்பெயின் உலக சாதனை: 609 நிமிஷங்கள் கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்த கோல்கீப்பர்!

க்ளீன் ஷீட்டில் ஸ்பெயின் உலக சாதனை: 609 நிமிஷங்கள் கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்த கோல்கீப்பர்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள்: மீண்டும் முதலிடம் பிடித்த பிரேசில்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள்: மீண்டும் முதலிடம் பிடித்த பிரேசில்!

விடியோக்கள்

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

இது தீண்டாமையை ஒழிக்கும் அரசு!: அமைச்சர் வன்னி அரசு! | TVK | VCK

இது தீண்டாமையை ஒழிக்கும் அரசு!: அமைச்சர் வன்னி அரசு! | TVK | VCK

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!