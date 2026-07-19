உலகக் கோப்பை: 56 ஆண்டுகால பீலேவின் சாதனையை முறியடித்த ஒலிஸே!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் 56 ஆண்டுகாலமாக இருந்த பீலேவின் சாதனையை முறியடித்த பிரான்ஸ் வீரர் மைக்கேல் ஒலிஸே (24 வயது) முறியடித்துள்ளார்.
உலகக் கோப்பையின் மூன்றாம் இடத்துக்கான போட்டியில் பிரான்ஸை 6-4 என வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெண்கல பதக்கம் வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி தோற்றாலும் அதன் வீரர்கள் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார்கள். எம்பாபே அதிக கோல் அடித்தவராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதுமட்டுமில்லாமல், இந்தப் போட்டியில் மைக்கேல் ஒலிஸே 48, 66ஆவது நிமிஷத்தில் 2 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து அசத்தினார். இந்த 2 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்ததன் மூலமாக பீலேவின் 56 ஆண்டுகால சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, பீலே 6 அசிஸ்ட்டுகளை செய்து முதலிடத்தில் இருந்தார். கடைசி போட்டியில் ஒலிஸே 2 அசிஸ்டுகளை அடித்து மொத்தமாக இந்த உலகக் கோப்பையில் மட்டுமே 7 அசிஸ்ட்டுகளுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
மெக்சிகோவில் 1970 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் பீலே 6 அசிஸ்டுகளை செய்து சாதனை படைத்திருந்தார்.
Summary
Michael Olise Breaks 56-Year World Cup Assist Record at FIFA World Cup 2026
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