7 போட்டிகளில் 6 முறை க்ளீன்ஷீட்: சாதனை படைத்த ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோன் (29 வயது) அதிகமான க்ளீன் ஷீட்டுகளை (கோல் விட்டுக்கொடுக்காமல் இருப்பது) எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
அரையிறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் அணி 2-0 என பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியிலும் ஸ்பெயின் ஒரு கோல்கூட எதிரணிக்கு விட்டுக்கொடுக்கவில்லை. எந்த ஒரு அணியும் ஒரே உலகக் கோப்பையில் இவ்வளவு ஆதிக்கம் செலுத்தியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நள்ளிரவு நடந்த இந்த அரையிறுதிப் போட்டியில் கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோன் சிறப்பாக செயல்பட்டார். குறிப்பாக 42ஆவது நிமிஷத்திலும் 81ஆவது நிமிஷத்திலும் பெனால்டி பாக்ஸுக்கு வெளியே வந்து கோலை தடுத்தது மிகப்பெரிய பாராட்டைப் பெற்று வருகிறது.
அதிலும் 81ஆவது நிமிஷத்தில் இரண்டு முறை கோலை தடுத்திருப்பார். ஒருமுறை பெனால்டி பாக்ஸுக்கு வெளியேவும் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே பாக்ஸுக்குள்ளேயும் சென்று பந்தை தடுத்து அசத்தினார்.
ஸ்பெயின் அணியில் பிரீமியர் லீக்கில் புகழ்வாய்ந்த டேவிட் ராயா, லாலிகாவில் புகழ்பெற்ற ஜோன் கார்சியா இருந்தும் இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதன் காரணம் தற்போது அனைவருக்கு புரிந்திருக்கிறது.
இந்த உலகக் கோப்பையில் கேப் வெர்டே, சௌதி அரேபியா, உருகுவே, ஆஸ்திரியா, போர்ச்சுகல், பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுடன் ஒருகோல்கூட விட்டுக்கொடுக்காமல் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனை ஸ்பெயின் அணிக்கும் அதன் கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோனுக்கும் மகுடமாக மாறியுள்ளது.
Si el mogÃ³lico de Unai Simon se sigue regalando en las salidas, EspaÃ±a la tiene complicada.— D/A4049 (@DA40491) July 15, 2026
Esta bien que salga, pero la tiene que reventar o pasarla a un compaÃ±ero, le salio bien porque "Conchita" Doue se cago encima pic.twitter.com/iTg6UvwlOH
Summary
Unai Simon sets the record for most clean sheets by a goalkeeper at a single men’s World Cup
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