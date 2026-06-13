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கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: அறிமுக போட்டியில் சாதனை படைத்த இங்கிலாந்து வீராங்கனை!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை அறிமுக போட்டியில் சாதனை படைத்த இங்கிலாந்து வீராங்கனை குறித்து...

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விக்கெட் வீழ்த்திய மகழ்ச்சியில் ஃப்ரேயா கெம்ப் (வலது) கீப்பருடன் கொண்டாட்டம். - படம்: ஏபி

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை அறிமுக போட்டியில் இங்கிலாந்து வீராங்கனை ஃப்ரேயா கெம்ப் சாதனை படைத்து கவனம் பெற்றுள்ளார்.

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியும் இலங்கை அணியும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து 20 ஓவர்களில் 219/1 ரன்கள் குவிக்க, அடுத்து விளையாடிய இலங்கை அணி 132 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அறிமுகமான ஃப்ரேயா கெம்ப் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார். இதுவரை அற்றிமுக டி20 உலகக் கோப்பையில் நால்வர் மட்டுமே இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார்கள். அதில் ஒருவராக ஃப்ரேயா கெம்ப் இணைந்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில், உலகக் கோப்பையில் நான்கு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் ஃப்ரேயா கெம்ப் மூன்றாவதாக இணைந்துள்ளார். முன்னதாக 2012ல் ஹோலி கோல்வினும் டேன்னி வியாட் (2010) நான்கு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியிருந்தார்கள்.

மகளிர் டி20 அறிமுக உலகக் கோப்பையில் 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய வீராங்கனைகள்

டானி வியாட்-ஹாட்ஜ் - 4/11 (2010, இங்கிலாந்து அணி)

ஃப்ரேயா கெம்ப் - 4/21 (2026, இங்கிலாந்து அணி)

டயானா டேவிட் - 4/27 (2010, இந்திய அணி)

Summary

Womens T20 World Cup: England player Freya Kemp sets a record in her debut match

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