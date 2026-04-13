மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்திய ஐசிசி; எவ்வளவு தெரியுமா?

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்தி ஐசிசி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நியூசிலாந்து அணி - படம் | ஐசிசி

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 2:53 pm

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வருகிற ஜூன் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. போட்டிகள் அனைத்தும் ஜூன் 12 முதல் ஜூலை 5 இடைவெளியில் நடத்தப்படுகிறது. இறுதிப்போட்டி லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறுகிறது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 10 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த நிலையில், தற்போது அணிகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த முறை டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான பரிசுத் தொகை ரூ.74 கோடியாக இருந்தது.

இந்த நிலையில், மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்தி ஐசிசி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

கடந்த டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான பரிசுத் தொகையில் இந்த முறை 10 சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டு, பரிசுத் தொகை ரூ.82 கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான பரிசுத் தொகை கடந்த எடிசனைக் காட்டிலும் தற்போது 10 சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.21.8 கோடி பரிசுத் தொகையாக கிடைக்கும். இரண்டாமிடம் பிடிக்கும் அணிக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.10 கோடி பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும்.

அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் அணிகளுக்கு ரூ.6.29 கோடி வழங்கப்படும். குரூப் ஸ்டேஜ் போட்டியில் அணிகள் பெறும் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும் ரூ.29 லட்சம் வழங்கப்படும். உலகக் கோப்பையில் பங்குபெற்று விளையாடும் 12 அணிகளுக்கும் குறைந்தது ரூ. 2.06 கோடி பரிசுத் தொகையாக கிடைக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் வருகிற ஜூன் 12 ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி, இலங்கையை எதிர்த்து விளையாடுகிறது.

Summary

The ICC has announced an increase in the prize money for the Women's T20 World Cup.

