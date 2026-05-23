வைரலாகும் சியான் லுக்!

நடிகர் விக்ரமின் புதிய புகைப்படம் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்று வருகிறது.
நடிகர் விக்ரம் தன் 63-வது திரைப்படத்திற்குத் தயாராகி வருகிறார். ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கும் இப்படத்தில் நாயகியாக நடிகை ரியா ஷிபு நடிக்கிறார். முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக இது உருவாகவுள்ளது.
வீர தீர சூரன், தங்கலான் ஆகிய படங்கள் வணிக ரீதியாக பின்னடவைச் சந்தித்ததால் விக்ரமும் ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்.
ஆனந்த் ஷங்கருடனான படத்திற்காக உடலைக் கட்டுமஸ்தாக மாற்றும் முயற்சியிலும் இருப்பதால் உடல்பயிற்சிகளைத் தீவிரமாக செய்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் விக்ரம் புதிய புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார். நேர்த்தியான உடல் அமைப்புடன் வயது குறைந்த தோற்றத்தில் விக்ரம் காணப்படுவதால் பலரும் இளைஞர்களை மன உளைச்சல் செய்வதே இவரின் வேலையாகிவிட்டது என கிண்டலாக கருத்திட்டு வருகின்றனர்.
முன்னதாக, மூணார் சென்ற நடிகர் விக்ரம் அங்கு பணியாற்றிக்கொண்டிருந்த தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடன் பாடி மகிழ்ந்த விடியோ வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Vikram's new photograph is garnering attention among fans.
