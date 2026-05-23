பெத்தி கால அளவு 3.10 மணி நேரம்!

பெத்தி திரைப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த பெத்தி திரைப்படம் ஜூன் 4 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
படத்தில் ராம் சரணுடன் சிவராஜ்குமார், ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், சுகுமார் ரைட்டிங்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இதன் டிரைலர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் இந்தியளவில் அதிக திரைகளில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்குத் தணிக்கை வாரியம் யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. மேலும், பெத்தி 3.09 மணி நேரம் ஓடக்கூடிய திரைப்படமாகத் திரைக்கு வருகிறது.
ஆக்சன், காதல் என முழுமையான கமர்சியல் படமாக உருவான இதில் நாயகன் விளையாட்டு வீரனாகவும் நடித்துள்ளதால் ராம் சரண் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
