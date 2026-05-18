நடிகர் ராம் சரணின் பெத்தி டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த பெத்தி திரைப்படம் ஜூன் 4 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. ராம் சரணுடன் கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், சுகுமார் ரைட்டிங்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
நீண்ட நாள்களாக படப்பிடிப்பில் இருந்த இப்படம் திரைக்கு வரவுள்ளது ராம் சரண் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். உள்ளூர் விளையாட்டு வீரரான நாயகன் பெத்தி தேசிய போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் கதையாக உருவாகியுள்ளது.
actor ram charan's peddi trailer out now
