ராம் சரணின் பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ குறித்து...

பெத்தி படத்தில் ராம் சரண்.

படம்: எக்ஸ் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 5:27 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடா, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இந்த க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

தேசிய விருது பெற்ற தெலுங்கு இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் ராம் சரண் பெத்தி படத்தில் நடித்துள்ளார்.

கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் இடம்பெற்ற, சிக்கிரி பாடல் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்நிலையில், ராம் சரண் பிறந்த நாளில் இந்தப் படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் கதையை இயக்குநர் சுகுமார் எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் படம் ஏப்.30ஆம் தேதி பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.

தொடர்புடையது

ஜான்வி கபூரின் பிறந்த நாளில் பெத்தி படக்குழு வெளியிட்ட விடியோ!

ஜான்வி கபூரின் பிறந்த நாளில் பெத்தி படக்குழு வெளியிட்ட விடியோ!

பெத்தி இரண்டாவது பாடல்!

பெத்தி இரண்டாவது பாடல்!

பெத்தி புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

பெத்தி புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதிக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள்!

ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதிக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள்!

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 நிமிடங்கள் முன்பு
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026