ராம் சரணின் பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ!
நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ குறித்து...
பெத்தி படத்தில் ராம் சரண்.
படம்: எக்ஸ் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்.
பெத்தி படத்தில் ராம் சரண்.
படம்: எக்ஸ் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்.
நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பெத்தி படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடா, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இந்த க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
தேசிய விருது பெற்ற தெலுங்கு இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் ராம் சரண் பெத்தி படத்தில் நடித்துள்ளார்.
கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தில் இடம்பெற்ற, சிக்கிரி பாடல் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்நிலையில், ராம் சரண் பிறந்த நாளில் இந்தப் படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் கதையை இயக்குநர் சுகுமார் எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் படம் ஏப்.30ஆம் தேதி பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...