ரத்தம் கொப்புளிக்க... டிசி டிரைலர்!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ஆக்சன் திரைப்படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இயக்குநர்களான லோகேஷ் கனகராஜும் அருண் மாதேஸ்வரனும் டிசி என்கிற படம் மூலம் இணைந்துள்ளார். அருண் இயக்க, லோகேஷ் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.
இப்படமும் முழுமையான ஆக்சன் பழிவாங்கல் கதையாகவே உருவாகியுள்ளது. நாயகிகளாக நடிகைகள் வாமிகா கபி மற்றும் சஞ்சனா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். யூடியூபில் வெளியாவதற்கு முன் கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் காட்சிபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, லோகேஷ் கனகராஜும் அருண் மாதேஸ்வரனும் பிரான்ஸ் சென்றுள்ளனர். டிசி டிரைலர் காட்சிகளில் அதிக வன்முறை இருப்பதால் ’ஏ’ சான்றிதழுடன் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
The trailer for the DC film, in which director Lokesh Kanagaraj makes his debut as a lead actor, has been released.
