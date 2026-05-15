Dinamani
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் திரும்ப பெறுக.! - முதல்வர் விஜய்வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை தொடக்கம்! முக்கிய மாற்றங்கள்!அக்னி வீரர் பொதுத் தேர்வுக்கான அனுமதி அட்டை வெளியீடு!புதுச்சேரி தற்காலிக பேரவைத் தலைவர் அன்பழகன் முதல்வர் விஜய்யுடன் பிஎம்டபிள்யூ, யமஹா நிறுவன தலைவர்கள் சந்திப்பு!பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை வரியை தவெக அரசு குறைக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி!4 ஆண்டுகளுக்கு பின் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை! என்னவெல்லாம் விலை உயரும்?இபிஎஸ் அழைத்தால் பேசத் தயார்! எஸ்.பி. வேலுமணிபினராயி விஜயனுடன் கேரள முதல்வர் (தேர்வு) வி.டி. சதீசன் சந்திப்பு!
/
செய்திகள்

ரத்தம் கொப்புளிக்க... டிசி டிரைலர்!

டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர்...

News image

லோகேஷ் கனகராஜ்

Updated On :47 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

ஆக்சன் திரைப்படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இயக்குநர்களான லோகேஷ் கனகராஜும் அருண் மாதேஸ்வரனும் டிசி என்கிற படம் மூலம் இணைந்துள்ளார். அருண் இயக்க, லோகேஷ் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.

இப்படமும் முழுமையான ஆக்சன் பழிவாங்கல் கதையாகவே உருவாகியுள்ளது. நாயகிகளாக நடிகைகள் வாமிகா கபி மற்றும் சஞ்சனா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். யூடியூபில் வெளியாவதற்கு முன் கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் காட்சிபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக, லோகேஷ் கனகராஜும் அருண் மாதேஸ்வரனும் பிரான்ஸ் சென்றுள்ளனர். டிசி டிரைலர் காட்சிகளில் அதிக வன்முறை இருப்பதால் ’ஏ’ சான்றிதழுடன் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The trailer for the DC film, in which director Lokesh Kanagaraj makes his debut as a lead actor, has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாகும் டிசி பட டிரைலர் அறிவிப்பு!

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாகும் டிசி பட டிரைலர் அறிவிப்பு!

கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் டிசி டிரைலர்!

கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் டிசி டிரைலர்!

டிசி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

டிசி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மே வெளியீடாக டிசி!

மே வெளியீடாக டிசி!

விடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ADMKவின் சரிவு? செங்கோட்டையன் விமர்சனம்! | TVK
வீடியோக்கள்

ADMKவின் சரிவு? செங்கோட்டையன் விமர்சனம்! | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
வீடியோக்கள்

மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு