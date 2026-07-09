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தள்ளாட வைக்கும் அனிருத்! ரசிகர்களைக் கவரும் ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

அனிருத்தின் புதிய பாடல் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது...

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அனிருத்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 6:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்த டிசி திரைப்படத்தின் பாடல் கவனம் பெற்றுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான புதிய பாடலான ஹேங்க ஓவா (hangova) ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் டிசி திரைப்படத்தில் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்தத் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ரிவெஞ்ச் ராகம் பெரிய கவனம் பெற்றதைத் தொடர்ந்து hangova பாடலும் மெல்ல மெல்ல ஈர்த்து வருகிறது.

ஹெய்ஸென்பர்க் என்பவர் எழுதிய இப்பாடலில், ‘மௌன ராகங்கள் பேசுதே உனது சுவாசங்கள் வீசுதே’ வரியுடன் கூடிய இடைச்செருகல் இசை தள்ளாட வைப்பதாக ரசிகர்கள் அனிருத்தைப் பாராட்டி வருகிறது. யூடியூபில் அதிகம் கேட்கப்பட்டாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸாக மாறத் தொடங்கியிருக்கிறது.

A song from a DC film, composed by Anirudh, has garnered attention.

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