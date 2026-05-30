இசைத் தளங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அனிருத்தின் ரிவென்ஞ்ச் ராகம்!

டிசி திரைப்பட டிரைலரில் இடம்பெற்ற பின்னணி இசை பெரிய கவனம் பெற்றுள்ளது.
கமர்சியல் திரைப்படங்களுக்கான பின்னணி இசையை வடிவமைப்பதில் அனிருத்தை அடித்துக்கொள்ளவே முடியாது என்கிற அளவிற்குக் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அபாரமான பின்னணி இசைகளையும் உருவாக்கி வருகிறார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது திரைப்படத்திற்கான அறிவிப்பு விடியோ பின்னணி இசை, அல்லு அர்ஜுன் - லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தின் அறிவிப்பு இசை, ரஜினி - கமல் படத்தின் அறிவிப்பு இசை ஆகியவை லட்சகணக்கான முறை ரீல்ஸ் விடியோகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலரில், “ரிவென்ஞ் ராகம் (Raga of revenge)” என்கிற பின்னணி இசையை அனிருத் பயன்படுத்தியுள்ளார். டிரைலர் வெளியான போதே இந்த பின்னணி இசை வைரல் ஆனதுடன் பலரும் ரீல்ஸ் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஸ்பாடிஃபை (spotify) இசைத் தளத்தில் இந்த பின்னணி இசை 1 கோடி முறைக்கும் மேல் கேட்கப்பட்டுள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதேபோல், யூடிபில் 2 கோடி பார்வைகளுக்கு மேலாகவும் மற்ற தளங்களிலும் லட்சக்கணக்கான முறை இப்பாடல் கேட்கப்பட்டுள்ளதால் இது ரிவெஞ்ச் ராகத்தின் ஆதிக்கம்தான் என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்!
