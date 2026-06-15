அனிருத்தின் அரவிந்த் பாடல்!

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இசையமைப்பாளர் அனிருத்தின் அரவிந்த் ஆல்பம் வெளியாகியுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என இந்தியளவில் பிரம்மாண்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். அதிகம் சம்பளம் பெறும் இசையமைப்பாளர் என்பதால் அதற்கான பின்னணி இசைகளும் பாடல்களும் பெரும்பாலும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் வகையிலேயே இருக்கும்.
தற்போது, அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான அரவிந்த் என்கிற ஆல்பம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது. மறைந்த தன் நெருங்கிய நண்பர் அரவிந்த்தின் நினைவாக இப்பாலுக்கு அவரின் பெயரை வைத்துள்ளார். இதன் வரிகளும் இசையும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.
Music composer Anirudh's 'Aravind' album has been released.
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