ஹாய் படத்தில் அனிருத் பாடிய ‘ரசகுல்லா’ பாடல்!

ஹாய் படத்தில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் பாடிய ரசகுல்லா எனும் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கவின் மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள இந்தப் படத்தினை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மறைந்த நடிகர் பாக்யராஜ், நடிகர்கள் விடிவி கணேஷ், ராதிகா சரத்குமார் மற்றும் பிரபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் முதல் பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் அனிருத் பாடிய ரசகுல்லா எனும் பாடல் நாளை (ஜூலை 22) வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
This one's for my NAYANTHARA ð#Rasagulla - second single from #HiMovie, releasing tomorrow â¤ï¸— Rowdy Pictures (@Rowdy_Pictures) July 21, 2026
An @anirudhofficial vocal ðï¸
A @jenmartinmusic Musical.
HI :) smiling in theatres worldwide from August 14, 2026!@Kavin_m_0431 @VishnuEdavan1 @ZeeStudios_ @zeestudiossouth pic.twitter.com/DhaO3OPRnq
Summary
An announcement has been released regarding the song "Rasagulla," sung by music composer Anirudh for the movie Hi.
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