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வேடன், அனிருத் இணைந்து பாடிய டிசி திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

டிசி திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

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வேடன், அனிருத்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டிசி திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடலான ‘பூம் பா டிக டிகா’ இன்று வெளியானது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் ’டிசி’.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா நடித்துள்ளார். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, அனிருத் குரலில் வெளியான ‘ஹேங்கோவா’ பாடல் ரசிகர்களிடையே வைரலாகியுள்ளது.

இப்படத்தின் அடுத்த பாடலான ‘பூம் பா டிகா டிகா’ இன்று வெளியாகியுள்ளது. அனிருத், வேடன் இணைந்து பாடிய இப்பாடலை ஹெய்ஸன்பர்க் மற்றும் வேடன் எழுதியுள்ளனர்.

டிசி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 7 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

Summary

Song release from a DC movie featuring a duet by Vedan and Anirudh!

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