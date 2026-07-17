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டிசி திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் அறிவிப்பு!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் அடுத்த பாடல் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

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டிசி போஸ்டர்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 9:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடித்துள்ள டிசி திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் ’டிசி’.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, அனிருத் குரலில் வெளியான ‘ஹேங்கோவா’ பாடல் ரசிகர்களிடையே வைரலாகியுள்ளது.

இப்படத்தின் அடுத்த பாடல் அறிவிப்பை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. ‘பும் பா டிகா டிகா’ என்ற இந்தப் பாடல் நாளை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிசி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 7 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

Summary

Announcement of the next song from the DC movie

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