நடிகர்கள் நயன்தாரா, கவின் நடித்துள்ள ஹாய் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கவின் மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள இந்தப் படத்தினை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், தணிக்கை வாரியம் இத்திரைப்படத்துக்கு யூ/ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாகவும், வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாகவும் படக்குழு இன்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும், நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் இதே நாளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
A tale that will steal your heart now has its date locked. Censored with a UA and on the way to theatres â Aug 14, 2026! â¤ï¸— Seven Screen Studio (@7screenstudio) July 20, 2026
A @jenmartinmusic Musical.@Kavin_m_0431 @VishnuEdavan1 @ZeeStudios_ @zeestudiossouth @Rowdy_Pictures #NileshDeorah @girishjohar #AmeetBhuvan @TheVinothCjâ¦ pic.twitter.com/vRU529ZA8R
Summary
The release date of the film Hi, starring Nayanthara and Kavin, has been announced.
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