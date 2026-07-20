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செய்திகள்

ஜனநாயகன் படத்தில் முதல்வராக வருவாரா விஜய்? கிளிம்ஸ் காட்சிகள் வெளியீடு!

ஜனநாயகன் கிளிம்ஸ் விடியோவில், கோட் சூட் அணிந்த முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தோன்றும் காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து...

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ஜன நாயகன் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவிலிருந்து... - எக்ஸ்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 6:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தோன்றுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தற்போது வெளியாகியுள்ள ஜனநாயகன் கிளிம்ஸ் காட்சிகளில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் கோட் சூட் அணிந்தவாறு தோன்றும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனை தனது தனிப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் எக்ஸ் தளப் பக்கங்களில் முதல்வர் விஜய் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த கிளிம்ஸ் விடியோவில் தளபதி வெற்றி கொண்டான் பாத்திரமும் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் கோட் சூட் அணிந்தவாறு நின்றுக்கொண்டிருக்கும் காட்சியும் மாறி மாறி இடம்பெற்றுள்ளது.

ஜன நாயகன் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவிலிருந்து...

ஜன நாயகன் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவிலிருந்து... - எக்ஸ்

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜன நாயகன் திரைப்படம் தணிக்கைப் பிரச்னைகளிலிருந்து மீண்டு வருகிற ஜூலை 23 ஆம் தேதி திரையில் வெளியாகவுள்ளது.

விஜய்யின் இறுதியான படமென்பதால் உலகளவில் 3000 திரைகளுக்கு மேல் வெளியாகவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான திரைகளில் வெளியாகிறது. முன்பதிவில் மட்டும் இதுவரை (ஜூலை 20, மாலை 6 மணி) ரூ. 10 கோடி வசூலித்துள்ளது.

Summary

Will Chief Minister Vijay appear in the movie Jananayagan? Glimpse visuals released

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