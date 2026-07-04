ஜன நாயகன் வெளியீட்டால் தள்ளிச்செல்லும் திரைப்படங்கள்!

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டால் சில படங்கள் வெளியீட்டிலிருந்து தள்ளிச் செல்கின்றன.
ஜன நாயகன் திரைப்படத்தைப் பார்த்த தணிக்கைக் குழு இப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனராம். இதற்கு மேலும் இழுபறி வேண்டாமென தயாரிப்பு நிறுவனம் அதனை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் இப்படத்தை ஜூலை 16 அல்லது ஜூலை 23 ஆம் தேதி வெளியிடத் திடமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனால், முதல்வர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் அவரின் இறுதி திரைப்படத்தைக் கொண்டாட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதேநேரம், ஜன நாயகன் வெளியீட்டால் ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதால் இந்த மாத இறுதியில் வெளியாக இருந்த திரைப்படங்கள் வெளியீட்டுத் தேதியை மாற்றுவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
முக்கியமாக, முதல்வர் விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய சிக்மா திரைப்படம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. அப்படமும் தேதியை மாற்றலாம் எனத் தெரிகிறது.
The release of Vijay's film Jananayagan has caused some other films to postpone their release.
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