ஜன நாயகன் பட வெளியீட்டை திருவிழா போல கொண்டாடுங்கள்! அமைச்சர் ஆனந்த்

ஜன நாயகன் பட வெளியீட்டை, திருவிழா போல கொண்டாட வேண்டும் என அமைச்சர்கள், மாவட்டச் செயலர்களுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தியாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தவெக தலைவர் விஜய், முதல்வராவதற்கு முன்பு நடித்த அவரது கடைசி திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்' வருகிற ஜூலை 23 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
இதையொட்டி தவெக பொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான என். ஆனந்த், கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
அமைச்சர் என். ஆனந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரைச் சந்தித்து பலரும் இன்று வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அப்போது முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜன நாயகன்’ பட வெளியீட்டை திருவிழாவைப் போல் கொண்டாட அமைச்சர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள், தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கட்சியின் வழிகாட்டுதல்படி திரையரங்குகளை சிறப்பாக அலங்கரிக்குமாறும் ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் படத்தை காண ஏதுவாக பிரமாண்டமான வரவேற்பை அளிக்குமாறும் அதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறும் வலியுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Celebrate the release of the movie Jananayagan like a festival: Minister Anand
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