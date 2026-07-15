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தமிழ்நாடு

மகள் திருமண நிச்சயதார்த்த விழாவில் குத்தாட்டம் போட்ட கதிர் ஆனந்த்!

யம்மாடி ஆத்தாடி பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட கதிர் ஆனந்தின் வைரல் விடியோ.

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கதிர் ஆனந்த் நடனமாடிய விடியோ காட்சி. - படம்: தினமணி

Updated On :15 ஜூலை 2026, 8:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வேலூர் திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த், தன்னுடைய மகள் திருமண நிச்சயதார்த்த விழாவில் குத்தாட்டம் போட்ட விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி கிங்ஸ்டன் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகனின் மகன் வேலூர் மக்களவை உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்தின் மகள் செந்தாமரைக்கு திருமண நிச்சயதார்த்த விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் திமுக எம்.பி.க்கள் கனிமொழி, ஜெகத்ரட்சகன், தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர். எஸ். பாரதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்

திருமண நிச்சயதார்த்த விழா முடிந்தவுடன் திமுக கட்சியினருடன் சேர்ந்து கதிர் ஆனந்த் மற்றும் வேலூர் மாநகராட்சி துணை மேயர் சுனில்குமார் ஆகியோர் சிம்பு நடித்த வல்லவன் படத்தில் இடம்பெற்ற 'யம்மாடி ஆத்தாடி' என்ற பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

உறவினர்களும், அவர்களுடன் இணைந்து நடனமாடிய இந்த விடியோ, இணையத்தில் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Summary

A video of Vellore DMK Lok Sabha MP Kathir Anand dancing energetically at his daughter's engagement ceremony is going viral on the internet.

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