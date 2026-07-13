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செந்தாமரை - தீபக் திருமண நிச்சயதார்த்த ஆல்பம்

வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் அவர்களின் மகள் செந்தாமரை மற்றும் தீபக் ரவி ஆகியோரின் திருமண நிச்சயதார்த்த விழா, வேலூர், காட்பாடியில் நடைபெற்றது.
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வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் அவர்களின் மகள் செந்தாமரை மற்றும் தீபக் ரவி ஆகியோரின் திருமண நிச்சயதார்த்த விழா, வேலூர், காட்பாடியில் நடைபெற்றது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :13 ஜூலை 2026, 9:59 pm IST

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