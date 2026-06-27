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தற்போதைய செய்திகள்

அவந்திகா - ஸ்ரவன் திருமண ஆல்பம்

நடிகை குஷ்பு மற்றும் நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர் சி மூத்த மகள் அவந்திகா - ஸ்ரவன் சீனிவாசன் திருமணம் கோவாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
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நடிகை குஷ்பு மற்றும் நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர் சி மூத்த மகள் அவந்திகா - ஸ்ரவன் சீனிவாசன் திருமணம் கோவாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

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இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :27 ஜூன் 2026, 7:05 pm IST

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