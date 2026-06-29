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திருமண வாழ்க்கையில் நுழையும் வாரிசு தொடர் பிரபலங்கள்!

சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா திருமண நிச்சயதார்த்தம் குறித்து...

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சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 5:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் வாரிசு தொடர் பிரபலங்கள் சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா ஆகியோருக்கு அண்மையில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.

கடந்த ஜூலை மாதம் தொடங்கப்பட்ட வாரிசு தொடர், குடும்ப உறவுகளை மையப்படுத்தி விஜய்யின் வாரிசு பட பாணியில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தத் தொடரில் ஜெய் ஸ்ரீனிவாஸ் நாயகனாகவும், ஸ்வேதா டோரதி நாயகியாகவும் நடித்து வருகின்றனர். இந்தத் தொடர் ரசிகர்களின் விருப்பத் தொடராகவே இருந்து வருகிறது.

இந்தத் தொடரில் சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா ஆகியோர் இணைந்து நடித்து வந்த நிலையில், இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்துள்ளது. இருவரும் காதலித்து வந்த நிலையில், அண்மையில் சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீராவுக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.

யாரடி நீ மோகினி, முத்தழகு, ரோஜா, குலதெய்வம், பைரவி, மகளே என் மருமகளே உள்ளிட்ட தொடர்களில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகர் சுர்ஜித் அன்சாரி.

அதேபோல சந்தியா ராகம், கண்ணெதிரே தோன்றினாள் தொடர்களில் கவனம் பெற்ற காவ்யா அமீரா, தற்போது எல்பிடபிள்யூ இணையத் தொடரில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா ஆகியோரின் திருமண நிச்சயதார்த்தம் தொடர்பான புகைப்படங்கள், விடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன.

சுர்ஜித் அன்சாரி - காவ்யா அமீரா ஜோடிக்கு சினிமா, சின்ன திரை பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

An engagement ceremony recently took place for Surjith Ansari and Kavya Ameera, stars of the Zee Tamil serial Varisu.

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