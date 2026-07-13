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வெற்றி மாறனின் ராஜன் வகையறா படப்பிடிப்பில் கென்!

ராஜன் வகையறா படப்பிடிப்பு தீவிரமடைந்துள்ளது...

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நடிகர்கள் அமீர், கென்.

Updated On :13 ஜூலை 2026, 3:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வட சென்னை பின்னணியில் அதில் இடம்பெற்ற பல கதாபாத்திரங்கள் இதிலும் இடம்பெற்றுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

அதே நேரம், ராஜன் வகையறா என்கிற திரைப்படத்தையும் வெற்றி மாறன் இயக்கி வருகிறார். இதில், வடசென்னையின் அமீர் கதாபாத்திரத்தின் இளவயது வாழ்க்கையில் நடிகர் கென் நடித்து வருகிறார்.

தற்போது, ரசிகர்கள் படப்பிடிப்பில் கென்னுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் இணையத்தில் கவனம் பெற்று வருகிறது. இளவயது அமீராக மீனவர் தோற்றத்தில் கென் உள்ளார். இது வட சென்னை ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பைத் தூண்டியுள்ளது.

வடசென்னை திரைப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தார். ஆனால், அரசனுக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். ராஜன் வகையறாவுக்கு யாரென அறிவிக்கப்படவில்லை.

Filming for Rajan Vagaiyara, directed by Vetrimaaran, is proceeding briskly.

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