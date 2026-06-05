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Summary
காஜல் அகர்வால் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர் வெளியானது.
இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என மூன்று மொழிகளில் ஜூலை 24ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
விவசாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளின் முறையற்ற பயன்பாடு குறித்த சமூக விழிப்புணர்வுத் திரைப்படமாக இது உருவாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இன்று இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.
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