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சினிமா

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள 'தி இந்தியா ஸ்டோரி' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 10:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

சேத்தன் டி.கே. இயக்கத்தில் காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படமான 'தி இந்தியா ஸ்டோரி' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

படத்தின் டீசர் முன்பு வெளியான நிலையில், படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியானது.

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