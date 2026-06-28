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வெளியானது விஜயம் படத்தின் டீசர்!

நிவின் பாலி நடித்துள்ள விஜயம் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 7:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

நிவின் பாலி நடித்துள்ள விஜயம் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது. படத்தில் நிவின் பாலி பைக் ரேஸராக நடித்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது.

படத்தில் நிவின் பாலி, மமிதா பைஜு, ஆர்ஷா சாந்தினி பைஜு, வினய் ஃபோர்ட், ஜாஃபர் இடுக்கி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

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