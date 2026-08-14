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நிவின் பாலியின் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் டிரைலர்!

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படத்தின் டிரைலர்...

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 6:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் நிவின் பாலி நடிப்பில் உருவான பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ்த் திரையுலகிலும் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் நிவின் பாலி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்”.

ஃபகத் ஃபாசில், திலீஷ் போத்தன் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் மமிதா பைஜூ, ஷியாம், சங்கீத் பிரதாப், வினய் ஃபோர்ட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பிரேமலு பட இயக்குநர் கிரீஷ் ஏடி இயக்கியுள்ளார்.

இப்படம் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

The trailer for the film Bethlehem Kudumba Unit , starring actor Nivin Pauly, has been released.

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