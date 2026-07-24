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நிவின் பாலியின் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்! முதல் பாடல் வெளியீடு!

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

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பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் போஸ்டர்...

Updated On :24 ஜூலை 2026, 7:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் நிவின் பாலியின் “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ்த் திரையுலகிலும் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் நிவின் பாலி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்”. இப்படத்தை பிரேமலு பட இயக்குநர் கிரீஷ் ஏடி இயக்கியுள்ளார்.

ஃபகத் ஃபாசில், திலீஷ் போத்தன் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் மமிதா பைஜூ, ஷியாம், சங்கீத் பிரதாப், வினய் ஃபோர்ட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், விஷ்ணு விஜய் இசையமைத்துள்ள “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்” படத்தின் "மாந்திரீகம்" எனும் முதல் பாடல் இன்று (ஜூலை 24) மாலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்படம் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

முன்னதாக, நடிகர் நிவின் பாலி நடிப்பில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியான “சர்வம் மாயா” படம் ரூ.150 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The first song from actor Nivin Pauly's film "Bethlehem Kudumba Unit" has been released.

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