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செய்திகள்

அருள்வான் படத்தின் வேல் செவ்வேல் பாடல் வெளியீடு!

அருள்வான் படத்தின் இரண்டாம் பாடலான ‘வேல் செவ்வேல்’ பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

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அருள்வான் படத்தில் நடிகர் ஆரவ்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 8:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அருள்வான் படத்தின் இரண்டாம் பாடலான ‘வேல் செவ்வேல்’ பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் அருள்நிதி ’அருள்வான்’ என்ற படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கணேஷ் விநாயகன் இயக்கியுள்ளார். நடிகர்கள் ஆரவ், ரம்யா பாண்டியன், கிருத்திகா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் டிரைலர் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

மலைக்கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்வையும், அங்குள்ள சிறுமியின் கல்வி தொடர்பான வலியையும் பேசும் படமாக இது எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் முதல் பாடலான அல்லிப்பூவே பாடலைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது பாடலான ‘வேல் செவ்வேல்’ இன்று வெளியாகியுள்ளது.

மது பாலகிருஷ்ணன், அஸ்வின் சத்யா பாடிய இப்பாடலை எஸ். ஞானகராவேல் எழுதியுள்ளார்.

அருள்வான் திரைப்படம் ஜூலை 17 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

The second song from the movie Arulvan, ‘Vel Sevvel’, has been released.

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