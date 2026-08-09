தி பாரடைஸ் டீசர்!

நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
திரைப்படம் வருகிற செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதே வேளையில், பாடலுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், படத்தின் டீசர் வெளியானது.
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