Dinamani
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம்: இன்று பேரவையில் தீா்மானம்மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இறுதி வாரம்! முக்கிய மசோதாக்கள்: மத்திய அரசு தீவிரம்மருத்துவப் படிப்புகள்: இன்று தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடுஅமைதி ஒப்பந்த நிபந்தனைகள் அமலாகாதவரை அமெரிக்காவுடன் பேச்சு கிடையாது: ஈரான்
/
சினிமா

தி பாரடைஸ் டீசர்!

நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 7:56 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

திரைப்படம் வருகிற செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதே வேளையில், பாடலுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், படத்தின் டீசர் வெளியானது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான தி பாரடைஸ் டீசர்!

நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான தி பாரடைஸ் டீசர்!

கார்த்திக் சுப்புராஜ் - கீர்த்தி சுரேஷின் டோரதி பட டீசர்!

கார்த்திக் சுப்புராஜ் - கீர்த்தி சுரேஷின் டோரதி பட டீசர்!

நடிகர் நானியின் தி பாரடைஸ் டீசர் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் நானியின் தி பாரடைஸ் டீசர் வெளியீட்டுத் தேதி!

நானியின் பாரடைஸ் திரைப்படத்தில் சிறப்பு நடனமாடும் கீர்த்தி சுரேஷ்?

நானியின் பாரடைஸ் திரைப்படத்தில் சிறப்பு நடனமாடும் கீர்த்தி சுரேஷ்?