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நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான தி பாரடைஸ் டீசர்!

பாரடைஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது...

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நடிகர் நானி

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்பட டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் நானி இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் தி பாரடைஸ் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஆக்சன் பின்னணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இப்படம் மார்ச் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளிச்சென்றது.

தற்போது, தி பாரடைஸ் திரைப்படம் வருகிற செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இப்படத்தின் பாடலுக்கு நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீகாந்த் ஒடேசா இயக்கத்தில் தசரா திரைப்படத்தில் நானி - கீர்த்தி சுரேஷ் இணைந்து நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். டீசர் காட்சிகளில் இடம்பெற்ற மேக்கிங் மற்றும் சண்டைக் காட்சிகளுடன் கூடிய அனிருத்தின் பின்னணி இசைகளுக்கு வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

The teaser for actor Nani's film The Paradise has been released.

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