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செய்திகள்

லவ் ஓ லவ் திரைப்படத்தின் டீசர்!

பவிஷ் நடித்த லவ் ஓ லவ் டீசர்...

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Updated On :15 ஜூன் 2026, 5:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பவிஷ் நாயகனாக நடித்த லவ் ஓ லவ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் திரைப்படத்தில் பவிஷ் நாயகனாக நடித்திருந்தார். தனுஷின் அக்கா மகனான பவிஷ் தற்போது அடுத்தடுத்த படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

இவர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படமான லவ் ஓ லவ் ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இதன் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தில் நாயகியாக நாகா துர்கா நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கே. எஸ். ரவிக்குமார், செல்வராகவன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

The teaser for the film Love Oh Love, starring actor Pavish as the lead, has been released.

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