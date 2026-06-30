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விரைவில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் டிரெயின் டீசர்!

இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கிய டிரெயின் படத்தின் டீசர் குறித்து...

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நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, நாசர்.

Updated On :30 ஜூன் 2026, 4:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த டிரெயின் திரைப்படத்தின் டீசர் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்த திரைப்படம் டிரெயின். முழுப்படம் ஓடும் ரயிலில் நடப்பது போல் எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், ஷ்ருதி ஹாசன், யுகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரித்துள்ளார். நீண்ட நாள்களாக இப்படம் வெளியீட்டைக் காணாமல் இருக்கிறது. சில நிதி பிரச்னைகளே காரணம் என்றும் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், டிரெயின் திரைப்படத்தின் டீசர் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாகப் படத்தின் இயக்குநர் மிஷ்கின் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே, மிஷ்கின் இயக்கிய பிசாசு - 2 திரைப்படமும் திரைக்கு வராமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

An update has been released regarding the teaser of the movie Train, starring actor Vijay Sethupathi.

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