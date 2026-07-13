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டிரெயின் திரைப்படத்தின் வெளியீடு எப்போது? தயாரிப்பாளர் தாணு பதில்!

டிரெயின் வெளியீடு குறித்து தயாரிப்பாளர் தாணு...

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விஜய் சேதுபதி

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த டிரெயின் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தயாரிப்பாளர் பேசியுள்ளார்.

இயக்குநர் மிஷ்கின் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவான டிரெயின் திரைப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். முழுக்கதையும் ரயிலில் நடப்பது போல் எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், ஷ்ருதி ஹாசன், யுகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஓடும் ரயில் 5 மணி நேரம் நடக்கும் ஆக்‌ஷன் உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக இது உருவாகியுள்ளது. இதன் டீசர் நிகழ்வில் பேசிய தயாரிப்பாளர் தாணு, இப்படத்தை ஆகஸ்ட் வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

ஆக. 14 ஆம் தேதி சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகிறது. அதற்கு அடுத்த வாரம் இப்படம் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The producer has spoken about the release of the film Train, starring Vijay Sethupathi.

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