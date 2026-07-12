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மிஷ்கின் இயக்கிய டிரெயின் படத்தின் டீசர் வெளியீடு!

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள டிரெயின் படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

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விஜய் சேதுபதி

Updated On :12 ஜூலை 2026, 7:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள டிரெயின் படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிரெயின்.

த்ரில்லர் பாணியில் முழுவதும் ரயிலில் நடப்பது போல் எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், ஷ்ருதி ஹாசன், யுகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரித்துள்ளார். நீண்ட நாள்களாக வெளியாகாமல் இருந்த இப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

டிரெயின் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Summary

Teaser released for the movie 'Train', directed by Mysskin!

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