Dinamani
தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!புதுச்சேரியில் காற்றில் பறக்க விடப்பட்ட பேனர் தடை சட்டம்! என்ன சொல்கிறார்கள் மக்கள்?வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!போலி பத்திரப்பதிவுகள் குறித்து மக்கள் புகாரளிக்கலாம்: அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தாக்கல் எப்போது? அமைச்சர் மரிய வில்சன் தகவல்
/
செய்திகள்

காஜல் அகர்வால் நடித்த தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர் வெளியீடு!

காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியானது.

News image

காஜல் அகர்வால்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 9:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியானது.

சேத்தன் டி.கே. இயக்கத்தில் காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் தி இந்தியா ஸ்டோரி. இந்தப் படத்தை சாகர் பி. ஷிண்டே தயாரித்து எழுதியுள்ளார்.

விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லி மருத்துகளில் கலக்கப்படும் ரசாயனங்களால் ஏற்படும் புற்றுநோய் பாதிப்பு தொடர்பாகவும், அதுசார்ந்த நிர்வாக ஊழல் பற்றியும் இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மங்கேஷ் தாக்டே இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டீசர் முன்பு வெளியான நிலையில், இன்று டிரைலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தி இந்தியா ஸ்டோரி திரைப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி ஆகிய 3 மொழிகளில் ஜூலை 24 அன்று வெளியாகின்றது.

Summary

Trailer released for 'The India Story' starring Kajal Aggarwal!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நீச்சல் உடையில் நடிக்க மாட்டேன்: காஜல் அகர்வால்

நீச்சல் உடையில் நடிக்க மாட்டேன்: காஜல் அகர்வால்

காஜல் அகர்வாலின் தி இந்தியா ஸ்டோரி புதிய போஸ்டர்!

காஜல் அகர்வாலின் தி இந்தியா ஸ்டோரி புதிய போஸ்டர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

காஜல் அகர்வாலின் தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

காஜல் அகர்வாலின் தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

விடியோக்கள்

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

இறந்தும் வாழும் 5 ரூபாய் டாக்டர்! அவரது மகன் தொடரும் மக்கள் சேவை | Dr. Sarathraj | 5 Rupees doctor

இறந்தும் வாழும் 5 ரூபாய் டாக்டர்! அவரது மகன் தொடரும் மக்கள் சேவை | Dr. Sarathraj | 5 Rupees doctor

பழனி வழக்கு: பலருக்கு தொடர்பு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பரபரப்பு | TVK

பழனி வழக்கு: பலருக்கு தொடர்பு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பரபரப்பு | TVK

Ravindran Duraisamy interview| தவெக கூட்டணியில் பாமக? | TVK | CM Vijay | PMK | VCK | Anbumani | Thirumavalavan

Ravindran Duraisamy interview| தவெக கூட்டணியில் பாமக? | TVK | CM Vijay | PMK | VCK | Anbumani | Thirumavalavan