மீண்டும் சூர்யா படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்?

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூர்யா விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ், சூர்யா - 47 ஆகிய படங்களில் ஒப்பந்தமானார். இதில், வெங்கட் அட்லுரி இயக்கிய விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
சூர்யா தன் 47-வது படமாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
அடுத்ததாக, இயக்குநர் த. செ. ஞானவேல் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிக்கிறார். இதற்கான முதல்கட்ட பணிகள் துவங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு சாய் இசை பெரிதாக உதவியதால் சூர்யா மீண்டும் அழைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
Reports indicate that music composer Sai Abhyankar is set to compose music for actor Suriya's film.
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