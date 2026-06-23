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தமிழ்நாடு

பேரவையில் ஸ்டாலினின் செய்கையை செய்துகாட்டிய முதல்வர் விஜய்!

சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினின் செய்கையை முதல்வர் விஜய் செய்துகாட்டியது குறித்து...

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Updated On :23 ஜூன் 2026, 12:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினின் செய்கையை முதல்வர் விஜய் செய்துகாட்டினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது முதல்வர் விஜய் பதிலளித்துப் பேசினார்.

அப்போது, முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் கொள்ளையடித்தாகப் பேசினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினர்கள் பேரவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் ஒரு குட்டிக்கதைக் கூறுவதற்கு முதல்வர் அனுமதி கேட்டார். பேரவைத் தலைவர் அனுமதி அளித்த நிலையில், முதல்வர் கதையைக் கூறினார்.

இதையடுத்து, முதல்வர் விஜய் உரையை முடிக்கும்போது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினின் பிரபலமான செய்கையை செய்தார். உடனே, அவையில் இருந்த உறுப்பினர்கள் சிரித்தனர்.

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நிறைவுற்றபோது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்த செய்கை, இணையத்தில் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay reenacted former Chief Minister Stalin's actions in the Legislative Assembly.

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