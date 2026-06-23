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வணிகம்

இன்றைய தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்! (ஜூன் 23)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

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தங்கம் விலை - படம்: IANS

Updated On :23 ஜூன் 2026, 10:14 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 23) சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.

சா்வதேச போர் பதற்றம், கச்சா எண்ணெய் மீதான முதலீடுகள் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 380 குறைந்து ரூ.13,570-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 3,040 குறைந்து ரூ.1,08,560-க்கும் விற்பனையானது. சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 1,08,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வாரத்தின் முதல்நாளான நேற்று (திங்கள்கிழமை) தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 23) சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,480-க்கும் கிராமுக்கு 40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,560-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has decreased by Rs. 320 per sovereign today (June 23).

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