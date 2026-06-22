இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் (22 - ஜூன்)

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று (திங்கள்கிழமை) தங்கம், வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
அதன்படி, 22 காரட் தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.13,600க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,08,800க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல 18 காரட் தங்கம் விலையும் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஒரு கிராம் ரூ.11,370க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.90,960க்கும் விற்பனையாகிறது.
மேலும் வெள்ளி விலையிலும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.255க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
முன்னதாக ஜூன் மாதம் முதல் நாளே தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
On the first day of the week today (Monday), there is no change in gold and silver prices.
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