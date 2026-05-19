Dinamani
மாவட்டச் செயலர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை!பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு! ஒரே வாரத்தில் 2-வது முறை!ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடரும்: மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம்இன்று முதல் செங்கல்பட்டு புறநகா் ரயில்கள் கூடுவாஞ்சேரியுடன் நிறுத்தம்நீலகிரி, கோவை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஐக்கிய அரபு அமீரக அணு சக்தி மையத்துக்கு அருகே ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியா கவலைநாகா்கோவில்-மும்பை விரைவு ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்நீட் விவகாரம்: என்டிஏ தலைவருக்கு நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு சம்மன்கர்நாடகம்: நாளைமுதல் அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்புதிய பாடத் திட்டத்தில் 1-3 வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் - அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டாா்இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுங்கள் -ஸ்வீடன் நிறுவனங்களுக்கு மோடி அழைப்புவேலைநிறுத்தத்தால் மருந்து தட்டுப்பாடு தடுக்க உதவி மையங்கள் -தமிழக அரசு நடவடிக்கைஇன்று அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது
/
வணிகம்

தங்கம் விலை இன்று (மே 19) உயர்வு! எவ்வளவு தெரியுமா?

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக...

News image

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம். - கோப்புப்படம்

Updated On :19 மே 2026, 10:05 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 19) சவரனுக்கு ரூ. 960 உயர்ந்துள்ளது.

பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.

கடந்த வாரம் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்திருந்த நிலையில், இறுதியில் தொடர்ந்து குறைந்தது. அந்த வகையில், கடந்த மே 15-இல் சவரனுக்கு ரூ. 2,280 குறைந்து ரூ.1,18,120-க்கும், மே 16-இல் கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ரூ.14,750-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.1,18,000-க்கும் விற்பனையானது.

நேற்றைய நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 19) சவரனுக்கு ரூ. 960 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. ரூ.1,18,960-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,870-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

In Chennai, the price of ornamental gold has risen by Rs. 960 per sovereign today (May 19).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan