தங்கம் விலை இன்று (மே 19) உயர்வு! எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 19) சவரனுக்கு ரூ. 960 உயர்ந்துள்ளது.
பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.
கடந்த வாரம் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்திருந்த நிலையில், இறுதியில் தொடர்ந்து குறைந்தது. அந்த வகையில், கடந்த மே 15-இல் சவரனுக்கு ரூ. 2,280 குறைந்து ரூ.1,18,120-க்கும், மே 16-இல் கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ரூ.14,750-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.1,18,000-க்கும் விற்பனையானது.
நேற்றைய நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 19) சவரனுக்கு ரூ. 960 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. ரூ.1,18,960-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,870-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
In Chennai, the price of ornamental gold has risen by Rs. 960 per sovereign today (May 19).
