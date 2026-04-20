தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக....

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 4:44 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 20) சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்துள்ளது.

மேற்கு ஆசிய போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் முதலீட்டாளர்கள் கச்சா எண்ணெய்க்கு பதிலாக, மீண்டும் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய தொடங்கிவிட்டனர்.

இதனால், தங்கம் விலை சென்ற வாரம் தொடக்கம் முதலே ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வந்தது. கடந்த ஏப். 14, 15, 16 ஆகிய 3 நாள்களிலும் மொத்தம் சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்தது.

தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை ரூ.1,200 குறைந்தது. சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து ரூ.14,360-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து ரூ.1,14,880-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,400-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,300-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 280-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.80 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து வரும் சூழலிலும், அக்ஷய திருதியை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் உள்ள முக்கிய நகைக்கடைகளில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் நகை வாங்கிச் சென்றனர்.

Summary

In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 480 per sovereign today (April 20).

