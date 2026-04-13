தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.14,060க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேசமயம் சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.1,12,480க்கு விற்பனையாகிறது.
இதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.260க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் வெள்ளி விலை கிலோ ரூ.5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ.2,60,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருப்பது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
இதனிடையே ஈரான், அமெரிக்கா இடையே பாகிஸ்தானில் நேற்று நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சு தோல்வியில் முடிவடைந்தது. இதனால் மீண்டும் மேற்காசியாவில் போா் மூளும் அபாயம் உருவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Today, the first day of the week, gold and silver prices have fallen sharply.
