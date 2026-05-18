தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலையில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
அதன்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராம் ரூ. 14,750க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் சவரன் ரூ.1,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆனால் வெள்ளி விலை சற்று உயர்ந்து காணப்படுகிறது. சென்னையில் வெள்ளி விலை ரூ.10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.300க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் கிலோவுக்கு ரூ.10,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ.3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
There was no change in the price of gold jewelry in Chennai today (Monday), the first day of the week.
