ஜெட் வேகத்தில் தங்கம் விலை! இன்று(மே 13) சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்வு! வெள்ளி விலையும்...

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

சென்னையில் இன்று(மே 13) காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. எனினும் ஈரான் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை அதிகரித்தே காணப்பட்டது.

இந்தியாவில் பொருளாதார சிக்கல், ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆகியவற்றினால் ஓராண்டுக்கு மக்கள் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில் தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் மீதான சுங்க வரியை 6ல் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 13, புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 123,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 1,070 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்வு

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 330-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 30,000 உயா்ந்து ரூ. 3.30 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

