தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப். 4) சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. ஈரான் போர், உலக பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை சமீப நாள்களில் ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் இன்று(சனிக்கிழமை) காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ரூ, 1,11,600-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ரூ. 13,950-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனிடையே வெள்ளியின் விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 255 -க்கும், கிலோ ரூ. 2,55,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
chennai gold and silver rate today apriil 4
